Putin afinal tem alma?

Neste Guerra Fria, Rogeiro fala sobre o episódio em que Putin reuniu com mães de soldados para lhes dizer que "toda a direção do país partilha da dor" de perder um filho e que "não devem acreditar em tudo o que leem na internet". Terá o governante russo alma, afinal? Rogeiro diz que aquelas mulheres poderão ser atrizes: "convém esclarecer isso". José Milhazes garante mesmo: "Algumas já foram identificadas como tal. Foi mais uma palhaçada". Mais uma análise da guerra no leste da Europa, emitida no Jornal da Noite a 25 de novembro

