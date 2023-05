Galambada, Pinheiro e Maria Eugénia

São tantos os pormenores, que acompanhar esta novela não é para meninos. Há o essencial e o acessório. No acessório, zaragata, ameaças e telefonemas de um ministro para boa parte do Governo. No essencial, dúvidas sobre o que estará no computador da discórdia, sobre o modo como foram accionados os serviços de informações e sobre como tudo acabou por se descontrolar. Para ajudar a sistematizar o drama atribuem-se três pelouros: o da galambada, o do Pinheiro e o da Maria Eugénia. Mas também se fala, a propósito de outro despropósito, do Gorila e do Indiana Jones; e de tabaco, filatelia passadista e pichagens.