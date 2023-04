Os Livros da Semana: Poesia beat, a pesca da sardinha, ficção científica filosófica e amor, aliás, Amor

Esta semana no Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, Carlos Vaz Marques traz Beat, uma pequena antologia poética, João Miguel Tavares traz Sardinha, o Sem Fim da Pesca do Cerco, de Hélder Luís, sobre "a pesca das pescas do mar português". Pedro Mexia traz a Voz do Dono, de Stanislaw Lem, um "livro de ficção científica de pendor filosófico" e Ricardo Araújo Pereira aconselha Amor, um ensaio de Jorge de Sena, que fica "entre a literatura, o amor, o obsceno e o sexo"