Rezas, queixas e triplo salto de chapéu

Parece que o Mondego mete água. Os marujos insubordinaram-se e ficaram em terra. À hora do jogo do Benfica. Com russos ao largo. Está, pois, montado o folhetim em que o protagonista é agora um proto-candidato presidencial. Dois campeões de atletismo desentenderam-se em público. Aguarda-se o torneio que dirima o conflito, com um deles a saltar de leggings e chapéu. As perninhas dos banqueiros tremeram, esta semana. Como o sistema bancário é uma ciência oculta, quem souber rezar que reze. Rezar pelo controlo do preço das cebolas e das cenouras é que não vale a pena. Até porque o Governo anunciou a criação de um Observatório dos Preços - que já criou em 2015.