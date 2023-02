Constitucionalismo para totós

Os custos do altar-palco acenderam a luz para o quarto escuro onde estava a ser preparada a vinda do Papa a Portugal. E o que se percebeu de repente é que vigorava a velha táctica do “tudo ao molho e fé em Deus”. Não está a ser bonito de se ver. A lei dos metadados, assunto árido, voltou esta semana à ribalta num caso afinal sem qualquer aridez teórica, extremamente concreto e de contornos dramáticos. Metadados metadoidos. A ambiguidade do PSD em relação ao Chega é cada vez mais um gato escondido com rabo de fora. O partido de Ventura ataca o partido de Montenegro mas Montenegro não se sente na obrigação de fechar a porta na cara a Ventura. Posto isto, a semana ficou marcada por uma bizantina questão gramatical, depois de o Tribunal Constitucional ter devolvido à procedência a despenalização da eutanásia. Podemos não saber nada de leis, mas todos nos vemos obrigados a discutir a Constituição como totós.

