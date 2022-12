Queques, guinchos e sacos de dinheiro

Quem se lembra ainda da promessa de uma “maioria absoluta de diálogo”? Será o autor de tal expressão o mesmo primeiro-ministro que esta semana identificou, na oposição à direita, “queques” que “guincham”? Uma questão da semana que ficou por resolver foi a de saber quem devia ter telefonado a quem: o primeiro-ministro ao presidente da Câmara de Lisboa ou o presidente da Câmara de Lisboa? Eis o tipo de assuntos que consomem a atenção do painel deste programa. Deixamos a discussão de planos de drenagem a amargo de quem não está preparado para as minúcias da trica política. Quem quiser debater os projectos de combate à corrupção na União Europeia também não poderá contar connosco, mas as qualidades estéticas de figuras acusadas de escândalos de corrupção e de guardarem em casa sacos de dinheiro sujo talvez já possam merecer alguma da nossa atenção. Habituem-se.

