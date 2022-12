Política tântrica, proparoxítonos terapêuticos e espírito natalício

O governo ainda é recente, mas já é outro. Em oito meses, houve oito alterações na equipa governamental. A última teve como ponto de partida o despedimento de dois secretários de estado. Ambos desautorizaram o ministro da economia, que os tutelava. Aconteceu há dois meses, mas só esta semana o primeiro-ministro os demitiu. Qual era a pressa? António Costa faz política tântrica. Enquanto isso, multiplicam-se os problemas nas urgências hospitalares, mas com a mudança de ministro, a avaliação da situação mudou. Marta Temido considerava que o problema é “estrutural”; o novo ministro, Manuel Pizarro, fala, por sua vez, de problemas “crónicos e sistémicos”. A diferença parece mínima, mas um analista subtil dar-se-á conta do que está em causa. Sendo os termos “crónicos” e “sistémicos” palavras proparoxítonas, e sendo a designação “proparoxítona” tão esdrúxula como o nome de qualquer antibiótico, está encontrada a terapêutica a adoptar. Confusos? Esqueçam lá isso, é Natal. E as iluminações da quadra festiva são agora arte urbana. Pelo menos nas autarquias onde há presidentes de câmara que são verdadeiros artistas.

Programa Cujo Nome Estamos Legalmente Impedidos de Dizer, com Carlos Vaz Marques, Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares, está disponível dos sites do Expresso, da SIC Notícias ou em qualquer plataforma que utilize no seu smartphone ou computador para ouvir podcasts. Ouça aqui mais episódios: