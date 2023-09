Bazuca: que impactos na economia portuguesa?

Este ano começou com sinais positivos para a economia, mas chegando ao final do segundo trimestre as coisas parecem diferentes com o governador do Banco de Portugal a falar de uma possível recessão e a aconselhar cautela. Neste Expresso da Meia Noite, Ângela Silva e Bernardo Ferrão convidam António Mendonça Mendes, Secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Celeste Hagatong, presidente do Banco de portugês de Fomento, José Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, e Óscar Afonso, diretor da Faculdade de economia do Porto, para falar do estado da economia portuguesa. Afinal, para onde foi o dinheiro da bazuca? Ouça em podcast ob Expresso da Meia Noite.