Turbulência no sistema financeiro e crise na habitação. Como fazer-lhes frente?

Surge um novo pacote para enfrentar a crise da habitação e surge também uma nova preocupação com os mercados financeiros. Estará Portugal pronto para estes desafios? A averiguação da execução orçamental dirá. Esta semana, o Expresso da Meia-Noite em podcast discute as medidas que estão e as que não estão a ser tomadas com João Leão, ex-ministro da finanças, Mariana Lima Cunha, jornalista no Observador, Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios e Paulo Nuncio, Vice-Presidente do CDS. O programa foi emitido a 17 de março na SIC Notícias