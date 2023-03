E se o Governo não conseguir vender a TAP?

Marcelo Rebelo de Sousa diz que o caso TAP deixa "marcas radioativas que são cumulativas no Governo de António Costa". A venda da companhia está para breve e à mesa deste Expresso da Meia-Noite estiveram a discutir o tema Rita Tavares, jornalista do Observador, Ana Pedrosa Augusto, advogada, Miguel Prata Roque, advogado, e Pedro Castro, analista de aviação comercial. O programa foi emitido a 10 de março na SIC Notícias

O Expresso da Meia-Noite é um debate semanal com quatro convidados sobre um grande tema da atualidade, num programa feito em colaboração entre a SIC Notícias e o semanário Expresso. Moderação a cargo de Ricardo Costa, Bernardo Ferrão e Ângela Silva.