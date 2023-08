Os “desaparecidos” da JMJ estão… onde for melhor para eles

Cerca de 200 peregrinos falharam o check-in na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e estão em parte incerta. As autoridades nacionais lembram que eles estão em Portugal legalmente, sem obrigação de dar conta do seu paradeiro. Especula-se que eles tenham utilizado a JMJ com o intuito de procurar melhores condições de vida. O diácono que acompanhou um destes grupos diz que eles ficaram por Lisboa em casa de familiares e amigos. Neste episódio, conversamos com o jornalista Hugo Franco.