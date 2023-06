A Jugoslávia continua mal resolvida e a guerra está sempre à espreita

Esta semana, a tensão voltou a subir no norte do Kosovo onde a maioria de origem sérvia procurou impedir a tomada de posse de autarcas de origem albanesa que foram eleitos por apenas 3% dos eleitores. Houve feridos entre os manifestantes e soldados da missão que a NATO mantém no país, mas até os aliados de Pristina, com Estados Unidos e União Europeia à cabeça, apressaram-se a criticar as autoridades kosovares, a quem responsabilizaram pela escalada do conflito entre as duas comunidades. Neste episódio, conversamos com Liliana Reis, doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais.