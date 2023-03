Abusos sexuais na Igreja: “A raposa não pode guardar o galinheiro”

Muitos católicos defendem que é necessária uma nova comissão independente, mas a Igreja não se mostra convencida e responde que as comissões diocesanas podem fazer esse trabalho. António Marujo, director do jornal digital 7 Margens, especialista em assuntos religiosos e colaborador do Expresso, defende que nalguns casos isso pode ser deixar “a raposa a guardar o galinheiro”.