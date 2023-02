Ucrânia, a guerra debaixo da terra

Assinalando um ano de guerra, duas repórteres do Expresso partiram de Kiev e foram à linha da frente perceber como se vive o conflito em cidades onde pouca gente anda à tona e onde muita gente vive no subsolo. À entrada no segundo ano da guerra na Ucrânia, conversamos com Ana Baião e Ana França.



tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: