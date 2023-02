Guerra por um balão? Há quem diga que é inevitável, mas é por uma ilha

O balão, da meteorologia para Pequim e de espionagem para Washington, foi só mais um episódio a lembrar que as relações entre as duas superpotências são muito tensas. Deu palco aos falcões norte-americanos, que já falam de uma guerra inevitável como consequência de uma invasão de Taiwan pela China. Para percebermos se há alguma inevitabilidade neste conflito entre Estado Unidos e China, conversamos com Raquel Vaz Pinto, doutorada em Ciência Política, investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais.

tiago pereira santos

