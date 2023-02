E se, de repente, lhe oferecessem uma boa notícia?

É melhor do que o esperado e, sobretudo, escapamos para já de uma contração da economia, mas a imprevisibilidade continua a ser a nota dominante. Em 2022, na União Europeia, Portugal só foi superado pela Irlanda. Neste episódio, conversamos com João Silvestre, editor de Economia do Expresso.

tiago pereira santos

