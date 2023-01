Chega deixa a Direita como um molho de brócolos

A Iniciativa Liberal insiste em colocar-se de fora de uma solução onde entre um partido que “é contra as liberdades”. O CDS, que desapareceu com o crescimento do Chega, continua sem aparecer na sondagens. Neste episódio, conversamos com o jornalista Hélder Gomes.

tiago pereira santos

