Como vai Lula governar com os Homo bolsonarus?

Lula da Silva será de novo Presidente do Brasil, a partir do dia 1 de Janeiro de 2023. O país está profundamente dividido e a tarefa de Lula fica ainda mais condicionada pela imprevisibilidade dos mais fanáticos apoiantes de Bolsonaro, aqueles a quem Renato Lessa chamou os “Homo bolsonarus“. É com este doutorado em Teoria Política, professor de Filosofia Política da Universidade Federal Fluminense, no Brasil, e investigador associado do Instituto de Ciências Sociais, da Universidade de Lisboa que conversamos neste episódio.

tiago pereira santos

