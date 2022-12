Imperou o bom senso e Alexandra deixa o Governo

Desta vez, o Governo não se refugiou na lei e assumiu que havia uma ponderação política a fazer. Ao final da noite, Fernando Medina informou as redacções que tinha pedido a Alexandra Reis para se demitir. O caso, no entanto, não acaba aqui. A TAP diz que está tudo dentro da lei, mas o Executivo quer que a CMVM e a IGF se pronunciem. Neste episódio, conversamos com Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso.

tiago pereira santos

