A Natureza está a dizer que temos de mudar de vida

Num só dia caíram dois terços da água que costuma cair durante todo o mês de Dezembro. O resultado foi o que se viu. Fenómenos extremos com vento e chuva no Outono/Inverno e seca e fogo na Primavera/Verão serão cada vez mais comuns, se não mudarmos a nossa relação com o planeta, principalmente no que diz respeito ao consumo energético.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: