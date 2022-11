Expresso da Manhã: que Novembro celebra a Direita? Responde Henrique Raposo

A 25 de Novembro de 1975, com o fim do PREC, consolidou-se a opção democrática possibilitada pelo golpe militar de Abril de 1974. A Direita valoriza muito esta data que foi o culminar de um Verão quente, política e militarmente, mas que nunca teve celebração oficial. Neste episódio, conversamos com o colunista do Expresso Henrique Raposo.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: