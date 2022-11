🇵🇹 No Mundial, prognósticos só no fim!

Portugal estreia-se no Mundial do Catar. A pol铆tica at茅 no campo entra, como se voltou a ver no Alemanha vs Jap茫o, mas n茫o ganha jogos. Quem pode vencer o torneio? Entre os portugueses h谩 quem acredite ser poss铆vel chegar 脿 final e ganhar. Ambi莽茫o leg铆tima ou presun莽茫o e 谩gua benta, que cada um toma a quer? Responde o comentador da SIC Lu铆s Crist贸v茫o.

tiago pereira santos

Neste podcast di谩rio, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da reda莽茫o do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a an谩lise das not铆cias que sobrevivem 脿 espuma dos dias. Oi莽a aqui outros epis贸dios: