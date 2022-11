Costa sem gravata ou PS engravatado?

O governo vinha acumulando problemas e o PS não gostou do caso Miguel Alves, criticando abertamente a sua permanência no governo. O primeiro-ministro acabou por perder o seu secretário de Estado, tirou a gravata, passou a secretário-geral do PS e foi para o terreno tocar a rebate para unir os socialistas. Terá António Costa percebido que o PS, depois de aliviar o nó, poderia ficar tentado a aproveitar o precedente que estava aberto com as criticas a um governante?

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: