Vidas no crime iniciadas aos 8 ou 9 anos

A criminalidade juvenil está a crescer e há crianças que se iniciam no crime muito cedo. Os gangues de jovens, realidade muito presente nas periferias de Lisboa e Porto, são uma preocupação cada vez maior para as autoridades e o governo criou uma comissão interdisciplinar para encontrar soluções. Neste episódio conversamos com o jornalista Hugo Franco.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: