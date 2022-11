Oh, não! Covid-19, outra vez?

A sub-variante BQ1 está a ganhar terreno e pode vir a tornar-se predominante. Não havendo obrigação de fazer testes ou de comunicar os resultados positivos, nem de ficar em casa nesses casos, os números oficiais estão sub-avaliados. Neste momento, as estimativas apontam para um mínimo de 2000 novos casos por dia. Não é expectável que voltemos aos números do último inverno, mas é conveniente que se pondere o regresso do uso da máscara, por exemplo, nos transportes públicos.

tiago pereira santos

Neste podcast diário, Paulo Baldaia conversa com os jornalistas da redação do Expresso, correspondentes internacionais e comentadores. De segunda a sexta-feira, a análise das notícias que sobrevivem à espuma dos dias. Oiça aqui outros episódios: