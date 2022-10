Expresso da Manhã: lei marcial significa que a guerra está a correr mal

Vladimir Putin decretou a lei marcial nas províncias ucranianas anexadas e, em Kherson, as autoridades aconselharam os habitantes a deixarem a cidade, perante a iminência de uma ofensiva ucraniana. A Rússia recuperou a iniciativa com o uso de drones iranianos, mas a surpresa deixará de o ser e o inverno vai mostrar um exército ucraniano bem equipado e capaz de recuperar mais território. Neste episódio, conversamos com o general Arnaut Moreira, professor de Geopolítica e Geoestratégia da Universidade Nova de Lisboa.

tiago pereira santos

