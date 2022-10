A vida dos pobres (não) é um mistério

A inflação está a colocar muitos trabalhadores que ganham o ordenado mínimo perto do limiar da pobreza. Este é um problema que afecta, sobretudo, jovens com filhos a cargo. Como vive uma família com menos de 833 euros por mês? É um mistério que apenas os apoios sociais conseguem explicar. Sem esses apoios, o numero de portugueses a viver na pobreza seria o dobro (4 milhões). Neste episódio, conversamos com o Padre Lino Maia, Presidente da Confederação das Instituições de Solidariedade Social.

tiago pereira santos

