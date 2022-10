Este país é uma seca e vai ser um deserto

A quase totalidade do território português está em seca extrema ou severa e metade em risco de desertificação. É urgente mudar a forma como utilizamos a água. Neste episódio, conversamos com Francisco Ferreira, professor na Universidade Nova de Lisboa e presidente da Associação Zero.

