PSD. Rio derrotado no Conselho Nacional. Chegou a hora do adeus?

O Conselho Nacional do PSD começou com uma derrota para Rui Rio, recusando o adiamento das diretas, que ficaram marcadas para 4 de dezembro, e prosseguiu com a confirmação de que Paulo Rangel é candidato. Quanto a Rui Rio, ainda vai ser preciso esperar mais tempo para o ouvir dizer o que vai fazer da vida. Esta madrugada, conversamos com Vítor Matos, o jornalista do Expresso que foi fazer horas extra para tentar perceber que caminho querem os sociais-democratas percorrer

