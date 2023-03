A carteira vazia, a banca falida e os marinheiros amotinados

Segundo o mais recente barómetro da Deco Proteste, cerca de 60% dos inquiridos responderam que têm dificuldade em comprar produtos de primeira necessidade, numa altura em que a inflação do cabaz alimentar continua muito superior à da inflação média verificada no país, com hipermercados a registar lucros acima da média. Culpa de Putin ou de Xi Jinping? O Eixo do Mal foi exibido na SIC Notícias a 16 de março.