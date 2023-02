Igreja pede perdão, Governo dá milhões para habitação

Com a divulgação do relatório da Comissão Independente de Estudo, Portugal ficou finalmente a saber, em números, uma pequena amostra do que há muito se suspeitava sobre a profundidade dos abusos sexuais de crianças, na Igreja portuguesa. A Igreja pediu perdão e D. José Ornelas falou ainda de tolerância zero para abusos e abusadores, que serão investigados pela justiça civil e da Santa Sé, e que diz não ter lugar na Igreja. Mas cerca de cem continuam no ativo. O Eixo do Mal foi exibido a 16 de fevereiro na SIC Notícias.

A atualidade política, social e cultural do país e um ou outro assunto sério. Com Aurélio Gomes, Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, Luís Pedro Nunes e Pedro Marques Lopes. Ouça aqui outros episódios: