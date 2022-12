Costa falou, um apoio chegou, Catar subornou

Em entrevista àquela revista, o primeiro-ministro anunciou um novo apoio extraordinário de 240 euros a ser atribuído a um milhão de portugueses numa situação mais precária e necessitada, ao mesmo tempo que antecipou um défice ainda mais baixo que o previsto e um crescimento superior ao expectável. Depois de alegadamente ter sido apanhada em flagrante delito num escândalo de branqueamento de capitais e corrupção relacionado com o Catar, a vice-presidente do Parlamento Europeu e eurodeputada grega Eva Kaili declara-se inocente e nega ter recebido dinheiro para favorecer o país na Europa. Neste Eixo do Mal transmitido a 15 de dezembro na SIC Notícias é que ninguém recebeu dinheiro catarense.

