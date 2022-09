Do Brasil a Itália, passando por Montenegro

O líder do PSD defendeu que deveria ser "normalizado o respeito pela vontade dos eleitores", apelando a que Augusto Santos Silva utilize o seu "magistério de influência parlamentar" para dar ao Chega lugar na Mesa da Assembleia da República. Pelo Brasil, há sondagens a dar a vitória de Lula da Silva logo à primeira volta, contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Já em Itália, com a vitória da extrema-direita liderada por Giorgia Meloni, a moderação da coligação ganhadora ficou entregue a Silvio Berlusconi. O Eixo do Mal foi emitido na SIC Notícias a 29 de setembro.

A atualidade política, social e cultural do país e um ou outro assunto sério. Com Aurélio Gomes, Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira, Luís Pedro Nunes e Pedro Marques Lopes.