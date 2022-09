Overdose mediática de rainha, revés militar para Putin, tragédia anunciada para pensionistas e funcionários públicos

Perante o tsunami inflacionista e a subida de juros, o Governo apresentou um pacote de medidas destinadas às famílias de 2,4 mil milhões de euros, e outro de apoios às empresas, no valor de 1,4 mil milhões de euros. Muitos milhões quase ofuscados pela morte da soberana britânica que cumpriu 70 anos de reinado, com Portugal a decretar três dias de luto nacional, e mesmo com os comentadores a não terem a certeza sobre o número de quilómetros da fila para ver a urna de Isabel II. O Eixo do Mal foi exibido na SIC Notícias a 15 de setembro.

