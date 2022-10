Helena Roseta: “A energia das pessoas é mais importante que o dinheiro”

Helena Roseta dispensa apresentações: foi deputada pelo PS e é uma das mais reconhecidas arquitetas nacionais. Coordena atualmente o programa Bairros Saudáveis, uma iniciativa que capacita comunidades vulneráveis e que já deu luz a projectos como a construção de skates com material reciclado ou a reabilitação de parques urbanos. Sustentabilidade, entreajuda e futuro: estes são os temas do último episódio do Ecosofia X.

