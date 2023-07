O apoio ao crédito à habitação vai ser alargado: sabe se tem direito?

Em Portugal muitas famílias estão com dificuldades em pagar as suas casas. O Governo reconheceu o problema e no início do ano decidiu que estava na hora de ajudar algumas destas famílias, através da bonificação do crédito, medida que entrou em vigor em maio.

Mas agora vai haver uma mudança para alguns, particularmente para quem contratou um crédito à habitação a partir de 2018.