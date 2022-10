Antonio Inoki, wrestler, político e empresário japonês que combateu contra Muhammad Ali (1943 -2022)

Antonio Inoki teve várias vidas, combateu pesos-pesados como Muhammad Ali e foi também político. Teve participações na televisão e em bandas-desenhadas e era um ícone de uma geração. Faleceu aos 79 anos no dia 1 de outubro.

ullstein bild dtl.

