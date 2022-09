Steven Hoffenberg, charlatão e amigo de Jeffrey Epstein (1945-2022)

Um dos maiores charlatões da história teria de ser amigo de outro grande criminoso, Jeffrey Epstein. Steven Hoffenberg morreu e não deixa saudades, após ter amealhado fortuna à custa de esquemas de pirâmide. Foi encontrado morto em casa a 23 de Agosto.

