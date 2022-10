Eugenio Scalfari, jornalista e inimigo pessoal de Berlusconi (1924-2022)

Eugenio Scalfari é um dos maiores vultos jornalísticos Italianos, responsável por inúmeras investigações sobre a corrupção de um país que parece não conseguir viver sem escândalos. Editor do jornal L’Espresso e fundador do jornal La Repubblica, foi também político, deputado pelo Partido Socialista Italiano e faleceu a 14 de Julho aos 98 anos.

