Miguel Etchecolatz, o arquiteto dos piores crimes da ditadura militar na Argentina (1929-2022)

Responsável por inúmeros crimes, alguns encobertos já em democracia, Miguel Etchecolatz foi um dos piores artífices da criminalidade da ditadura na Argentina. Dez alunos de liceu torturados e espancados cruelmente, 400 bebés raptados aos pais, homicídio... a lista é extensa. Morreu, finalmente, há poucos dias. Oiça o seu obituário escrito e narrado por António Araújo.

De morte natural nunca ninguém morreu, dizia Jorge de Sena. Ainda assim, Desastres Naturais fala de mortes alheias, todas as semanas. Uns mais famosos do que outros, estrangeiros e nacionais, todos podem figurar nos obituários feitos por António Araújo. Com uma certeza, porém: só ouve quem estiver vivo.