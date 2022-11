Henrique Gouveia e Melo: “Nunca desejei ter um cargo político. O meu rumo é ser marinheiro e fechar o ciclo enquanto marinheiro”

Nasceu em Quelimane, no Norte de Moçambique, a 21 de novembro de 1960, e nunca sonhou ser outra coisa que não um militar no ativo. A pandemia da Covid-19 trocou-lhe as voltas e Henrique Eduardo Passaláqua de Gouveia e Melo enfrentou o imenso desafio de organizar e vacinar cidadãos para lutarem contra um vírus invisível que amedontrou novos e velhos e (quase) paralisou o mundo.

É possível que o homem que escolheu tripular submarinos por serem o maior desafio que a Marinha lhe poderia colocar encare a política como uma viagem nestas embarcações, em que "o espaço é estreito e há sempre muita gente". O ponderado Almirante sabe que o sucesso granjeado pelo sucesso da campanha de vacinação corresponde a um momento da sua história pessoal e da história do país, e é perentório a afirmar: "Nunca desejei nenhum cargo político. Mas houve uma altura que pensei que a minha vida militar poderia terminar e, entre as hipóteses, poderiam estar hipóteses políticas. Não se materializaram, continuei a ser militar, e estou contente. Quanto às sondagens, acho que manifestam a memória que a população tem do processo de vacinação. Confundir isso com uma ação política alargada parece-me perigoso".

Francisco Pinto Balsemão lança o podcast “Deixar o Mundo Melhor” para assinalar o início das comemorações dos 50 anos do Expresso. Durante 50 semanas, e em contagem decrescente para o dia de aniversário a 6 de janeiro de 2023, o fundador e primeiro diretor do jornal entrevista 50 personalidades marcantes dos mais diversos sectores da sociedade.

Com música original de Luís Tinoco, a sonoplastia é de Joana Beleza e João Luís Amorim, o vídeo e a edição de José Cedovim Pinto, Carlos Paes e Rúben Tiago Pereira. A transcrição é de Joana Henriques e o apoio à edição de Manuela Goucha Soares. Imagem gráfica de Marco Grieco e produção de Margarida Gil.

“Deixar o Mundo Melhor” pode ser ouvido no site do Expresso e em qualquer plataforma de podcasts. Também pode ler uma versão sintética desta conversa na revista do Expresso de 25 de novembro. Oiça aqui os outros episódios: