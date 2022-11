Fernando Santos: “O futebol é gerido da mesma forma que as empresas. Monto as equipas e depois um plano de ataque ou de defesa”

Nasceu em Lisboa a 10 de outubro de 1954, cresceu na Penha de França e começou a jogar futebol muito cedo, aos 15 anos "já tinha carteira de montador eletricista", inscreveu-se no Instituto Industrial, o 25 de Abril criou condições para acabar com o ensino médio e, Fernando Manuel Fernandes da Costa Santos, acabou licenciado em Eletrónica e Telecomunicações no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.

O treinador da Seleção Nacional que em 2016 deu uma alegria coletiva aos portugueses - quando Portugal venceu o Campeonato Europeu de Futebol - está totalmente concentrado no Mundial de 2022, onde a Seleção portuguesa é uma das 32 equipas que participam na competição, e se realiza entre 20 de novembro e 18 de dezembro no Catar.

O seguro morreu de velho e o treinador avisa que como "o Mundial este ano é em dezembro, as dificuldades são muitas".

nuno botelho

