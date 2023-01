Medina tem saída? Gomes Cravinho mentiu? E Pedro Nuno? Costa ainda vai resolver isto? O governo encalhou no salmo 33

Medina não é arguido, mas a investigação a uma contratação que fez na Câmara de Lisboa já fez seis arguidos. Gomes Cravinho volta a estar sob fogo, pelo que não fez e não disse acerca das polémicas obras no hospital militar. E Pedro Nuno Santos, bem, Pedro Nuno Santos fez um comunicado sobre um WhatsApp que lhe falhou (e que pode ter custos na corrida futura). Afinal, Costa ainda consegue resolver isto? E como é que o Salmo 33 o pode ajudar (o verdadeiro ou o do questionário)?

Esta Comissão Política tem comentários de Eunice Lourenço, Martim Silva e Vítor Matos, com moderação de David Dinis. A sonoplastia é de João Martins e a ilustração de Tiago Pereira Santos.

tiago pereira santos

Podcast da secção de política do Expresso. A análise por jornalistas da redação do jornal de temas da atualidade - e do que não lhes sai da cabeça... Oiça mais episódios: