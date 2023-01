Depois de duas semanas de crise política sempre a acelerar, o Presidente da República parece ter colocado o pé no travão e afastou uma dissolução do Parlamento. O primeiro-ministro garante que o governo está coeso, embora ainda lhe falte uma secretária de estado. O PSD concorda com o Marcelo: não é o momento para derrubar o governo. Mas pondera uma comissão de inquérito ao que se passou e passa na TAP, como Bloco e Chega também querem.

tiago pereira santos

