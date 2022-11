Não vamos lá, cambada? Isto é mais sério que um jogo de bola

Deviam ir ou não deviam ir? A denúncia das violações dos direitos humanos é mais eficaz a partir daqui ou no território do Catar? Quando a Rússia organizou o mundial de 2018 ou quando a China recebeu os Jogos Olímpicos em 2008, não se colocaram as mesmas questões, pelo menos com a mesa veemência. Estaremos hoje mais sensíveis no mundo ocidental às ditaduras, sobretudo depois da invasão da Ucrânia? Parece que estamos a falar de bola, mas tudo isto é muito mais do que futebol.

Os comentários são de Cristina Figueiredo, editora de Política da SIC, da Eunice Lourenço, editora de Política do Expresso, e de David Dinis, diretor-adjunto, com a moderação de Vítor Matos. A sonoplastia é da responsabilidade de João Martins e a ilustração da autoria de Tiago Pereira Santos.

tiago pereira santos

