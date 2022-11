Ana Lopes - uma atriz no 'Azeméis Film Festival'

O Cinetendinha visitou o 'Azeméis Film Festival' e entrevistou Ana Lopes, atriz açoriana que protagoniza 'Já Nada Sei', de Luís Diogo, filme sobre escolhas românticas do ponto de vista do homem. Neste festival que vive do melhor que os festivais nacionais premeiam, olhar em destaque para o vencedor, 'A Caixa', de Lorenzo Vigas. Por fim, antestreia de 'Ossos e Tudo', o belíssimo filme de Luca Guadagnino que poderá dar um Óscar a Mark Rylance, fabuloso como canibal veterano. Chega aos cinemas portugueses em dezembro.

