Walter Casagrande: "O Brasil de hoje é um país muito estranho. Precisamos recuperar a verdadeira natureza do brasileiro"

Sem papas na língua, Walter Casagrande não esconde as opiniões fortes atrás do seu metro e noventa de altura. Começou a jogar aos 13 anos e desde a adolescência enfrentou problemas com o consumo de drogas, mas assumiu esse lado da sua história como forma de ajudar quem enfrenta os mesmos obstáculos.

Jogou pelo Porto mas onde conquistou espaço dentro e fora dos relvados brasileiros foi no Corinthians, onde participou do movimento da Democracia Corintiana. Também vestiu os emblemas do São Paulo e do Flamengo e fora do Brasil jogou ainda em Itália.

Apesar da marca que deixou como jogador, Casagrande tem também já uma longa carreira de comentador desportivo, com mais de 25 anos de presenças nos ecrãs a comentar os maiores eventos.

No Porto viu-se envolvido numa polémica acusação de utilização de doping, mas agora, passado muito tempo, prefere desdramatizar o episódio. Assume toda a responsabilidade e sublinha “uma paixão enorme pelo Futebol Clube do Porto”.

tiago pereira santos

Apesar das dificuldades e insatisfações, Walter Casagrande não se vê longe do Brasil. “Sou brasileiro e quando voltei foi para assumir a minha posição de cidadão. Sei que a minha voz faz barulho, que tenho credibilidade e importância dentro do cenário da sociedade brasileira e não posso simplesmente viver a minha vida legal, sabendo que o país está nessa situação. Não faria isso. E não vou fazer”, promete, num compromisso com a sociedade brasileira.

Num ano de grandes definições no Brasil, ‘Brasileiros, que tal?’ é um podcast da jornalista Christiana Martins com vários brasileiros, gente conhecida lá e cá e outros que têm de ser conhecidos, porque também têm muito a dizer. O que une e separa portugueses e brasileiros e o que temos a contar uns aos outros. Uns dos outros. Um episódio novo todas as semanas, para acompanhar em qualquer app de podcast e em Expresso.pt Oiça aqui outros episódios deste podcast: