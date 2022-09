Julián Fuks: “Não me parece que a iminência de golpe seja assim tão fatal”

Filho de argentinos, Julián Fuks nasceu no Brasil, um país que lhe acolheu a família, em fuga da ditadura militar. Exilados políticos, encontraram em São Paulo um alívio e não a dor com que esperavam ser confrontados. Adaptaram-se de tal forma que o regresso tentado à casa original não se revelou possível e no filho brasileiro, hoje um escritor premiado, ficaram apenas os traços da “seriedade argentina, um tom taciturno”.

Mas Julián Fuks descobriu-se capaz de abraçar uma certa leveza brasileira. Por isso, diz que “o Brasil tem algo de valioso, um encanto". E vai ainda mais longe: "Consegue transformar a gente em algo que a gente não é.”

d.r.

Esta experiência de integração positiva talvez seja a razão para que Julián Fuks desdramatize a relação entre brasileiros e argentinos. “Sempre foi algo de superficial e anedótico, como se não existisse um ódio verdadeiro entre as partes, mas apenas um desejo de rivalizar. Fica no campo de futebol, mas sempre com um sentimento de que nos beneficiaremos todos com alguma aproximação. Estaremos melhor se estivermos todos bem”, defende o escritor.

tiago pereira santos

Apesar das dificuldades de viver numa sociedade polarizada politicamente, uma saída do Brasil e o regresso de Julián Fuks à Argentina nunca se colocou realmente, embora a ideia de partir de um país auto-destrutivo tenha assaltado o escritor.

“Com o recrudescimento da violência e do autoritarismo, fiquei me perguntando se eu seria mais uma geração de migrante por uma razão política”, partilha Fuks, que, até agora, prefere acreditar que um novo Brasil se faz ao caminho.

