Tati Bernardi: “No 7 de setembro vou ficar bem trancadinha na minha casa. Sou uma crítica do Governo, tenho medo”

Tati Bernardi, 43 anos, nasceu em São Paulo, cidade que adora, mas onde teve uma infância marcada pela solidão e pela intensidade de emoções de uma família luso-italiana. Começou a escrever aos 20 anos, sempre com humor, e conquistou adeptos, sobretudo nas redes sociais.

Com um claro posicionamento político de oposição ao atual governo brasileiro, confessa-se receosa do rumo das eleições, avalia a situação do Brasil e as relações com Portugal.

Colunista do jornal “Folha de S. Paulo”, Tati Bernardi escreveu guiões para telenovelas, séries, talk shows e e filmes. Publicou livros de contos como “A mulher que não prestava” e “Tô com vontade de uma coisa que eu não sei o que é”, mas foi com “Depois a Louca Sou Eu”, que se tornou um bestseller e chegou a Portugal.

A sua marca são os textos de autoficção, escritos com invulgar sinceridade. Escreveu o prefácio do livro de Ricardo Araújo Pereira no Brasil (“Estar vivo machuca”) e diz que os Gato Fedorento foram precursores do programa de humor brasileiro “Porta dos Fundos”.

