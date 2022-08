Fernando Gabeira: “A democracia brasileira é muito insatisfatória”

O som permanente da entrada de mensagens e de emails é a prova de que Fernando Gabeira está permanentemente conectado. Conversou com o Expresso para o podcast “Brasileiros, que tal?” logo pela manhã, e, durante a conversa, o ruído incessante do trânsito das ruas do Rio de Janeiro só foi ofuscado pelo som do seu telemóvel. Nada que impedisse a análise lúcida do jornalista, ex-político e defensor do ambiente, que retratou um Brasil com uma reserva de alegria, mas tem uma situação social muito difícil para resolver.

Fernando Gabeira, 81 anos, descendente de imigrantes libaneses, jornalista, escritor, ex-deputado, ambientalista quando ser ambientalista não estava na moda. É mineiro de Juiz de Fora, mas abraçou e foi abraçado pelo Rio de Janeiro e pelo modo de vida dos cariocas. Exilado em 1970, regressou ao Brasil em 1979. Escreveu “O que é isso, companheiro?”, em que aborda a luta armada contra o regime militar e, entre outros livros, “O crepúsculo do macho” (1980). Chocou a sociedade brasileira mais conservadora quando, na volta da Europa, foi à praia vestindo apenas uma minúscula tanga roxa, atitude em nome da dessacralização da figura do macho latino, explicaria ele.

Depois de ter saído à força do Brasil, Fernando Gabeira comprometeu-se com o país e consigo mesmo de não voltar a partir. Pai da surfista Maya Gabeira, que desafiou as grandes ondas da Nazaré, este octogenário assume que não gosta de a ver no mar, mas, mesmo à distância, acompanha a evolução de Portugal e aponta a experiência da geringonça como uma inspiração a seguir pelos políticos brasileiros.

